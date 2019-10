Ukradli Gandijev pepel

BOPAL – Nekateri hindujski skrajneži še vedno obravnavajo Mahatmo Gandija, voditelja, ki je Indijo odrešil britanske nadvlade, kot sovražnika hinduizma, ki da je izdal svoj narod, kriv pa da je tudi za prelivanje krvi ob osamosvojitvi Indije in Pakistana, zato nedavna skrunitev njegovega spomenika marsikoga ne preseneča.



Nepridipravi so namreč ukradli del pepela pokojnega Gandija, shranjenega v žari, z zeleno barvo pa so poškropili njegovo fotografijo in pripisali izdajalec. Zgodilo se je na 150. voditeljev rojstni dan, oblasti indijske zvezne države Madža Pradeš pa so dejanje v templju Bapu Bavan v Revi opisale kot sramotno, povrhu pa da škoduje nacionalni povezanosti in miru v državi. Pepel so tam hranili vse od leta 1948, ko je hindujski skrajnež izvedel atentat in ga umoril. Gandija so v New Delhiju upepelili: del posmrtnih ostankov so raztresli v reko po hindujskem verovanju, del pa zadržali in ga razdelili med različne spomenike po državi. Večina Indijcev ga še vedno časti kot očeta naroda. Policija primer preiskuje, verjetno bodo pri iskanju nepridipravov uporabili posnetke z varnostnih videokamer.



Gandi, pravnik, politik, aktivist in pisatelj, se je rodil 2. oktobra 1869. Njegov rojstni dan je velik nacionalni praznik v državi, imenovan Gandi džajanti, zaznamujejo pa ga številne molitve za mir, slovesnosti in vesele prireditve po vsej državi. Velikemu voditelju se je poklonila tudi Generalna skupščina Združenih narodov, ki je 2. oktober razglasila za mednarodni dan nenasilja.