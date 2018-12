Ugrabil avtobus in zapeljal v množico ljudi, več je mrtvih

LONGJAN – Moški je danes v mestu Longjan na vzhodu Kitajske ugrabil avtobus in z njim zapeljal v množico ljudi. Pri tem je življenje izgubilo najmanj pet oseb, 21 jih je poškodovanih. Kot so sporočili s policije, so aretirali moškega, ki je imel pri sebi nož, in preiskujejo primer. Več podrobnosti o sicer niso razkrili. Med petimi potrjenimi smrtnimi žrtvami je tudi policist. Kot poročajo lokalni mediji, je osumljenec pred ugrabitvijo vozila napadel tudi žensko potnico. Ni sicer znano, ali so med mrtvimi pešci ali potniki avtobusa.



Kitajski mediji so predvajali videoposnetek, na katerem poškodovanci ležijo na tleh v bližini avtobusa, ki je obstal sredi ceste in ima močno poškodovan prednji del. Policisti so eno osebo zbili na tla.



Na Kitajskem je bilo letos že več podobnih incidentov. Nazadnje je novembra moški v provinci Ljaoning na severovzhodu države avtomobil zapeljal v skupino otrok, ki so prečkali cesto pred osnovno šolo. Umrlo je pet ljudi, okoli 20 je bilo poškodovanih.