Ugledni kirurg in njegovo dekle posilila na stotine, če ne na tisoče žensk

Na tisoče in tisoče posnetkov

​Poziv žrtvam

NEWPORT BEACH –(38), kirurg iz kalifornijskega Newport Beacha, in njegova partnerica(31) sta bila aretirana zaradi spolnega napada na dve ženski. Videomaterial na njunem domu dokazuje, da sta spolno zlorabila več sto žrtev.Aretirali so ju minulo sredo zaradi več obtožb, sumijo jo tudi posilstev s pomočjo droge.Tožilci sedaj razkrivajo šokantne zgodbe. Grant in Cerissa sta srečala 32-letno žensko v restavraciji v Newport Beachu aprila 2016 in jo povabila na zabavo. Ko je bila pijana, sta jo odpeljala v njegovo stanovanje in jo posilila. Nekaj mesecev kasneje sta se srečala v kavarni z neko drugo žensko. Tudi njo sta povsem opila in spolno napadla, toda med tem se je že zbudila in začela kričati. Sosedje so zaradi krikov takrat poklicali policijo. Letos 9. januarja je policija pri Grantu naša večjo količino prepovedanih drog, vključno z GHB (droga za posilstva, op. p.), dva kosa avtomatskega orožja in štiri kose drugega strelnega orožja. Preiskovalci so na njunih telefonih našli na tisoče in tisoče videoposnetkov in fotografij, na katerih so neznane ženska pod vplivom drog. To jih je pripeljalo na sum, da je bilo žrtev na stotine.Tožilec okrožja Orange Countyje ob tem dejal, da Grant in Cerissa na zunaj delujeta privlačno in šarmantno, zato nista imela težav pri navezovanju stikov. Policija sedaj poziva vse, ki so bile žrtve njune zlorabe, da se javijo preiskovalcem.