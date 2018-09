Ubil ženo, taščo in otroke

Anthony in njegova žena Mara FOTO: FB

Babica Beverly in vnukinje FOTO: Arhiv policije

PERTH – Avstralijo in svet pretresa gnusen zločin, ki se je zgodil na zahodu države. V nedeljo je policija v mestu Perth odkrila trupla 41-letne, dveletnih dvojčicin, triletnein 73-letne. Tragedija je toliko večja, ker so dan za tem prijeli 24-letnega očeta otrok. Morilec je ubil svojo ženo, otroke in taščo, in sicer »z nožem in topim predmetom«, je povedala policija.Preiskovalecje povedal, da je Anthony na domu najprej umoril ženo in otroke. To naj bi se zgodilo že 3. septembra na njihovem domu v predmestju Bedforda. Dan za tem je menda prišla tašča in jo je prav tako pokončal. Anthony je nato več dni živel v hiši s trupli, nato pa se je v nedeljo oglasil na policijski postaji v Pannawonici približno 1430 kilometrov severno od Pertha. Prizor na družinskem domu je pretresel še najbolj prekaljene policiste.Skrb vzbuja to, da je to že tretji masovni umor, ki se je letos zgodil na tem območju. Julija je 19-letnik ubil dva otroka in njuno mamo v predmestju Pertha, imenovanem Ellenbrook. Dva meseca pred tem so našli kar sedem trupel na podeželski posesti Osmington približno 280 kilometrov severno od Pertha.