Tuji mediji: V letalski nesreči umrli štirje Slovenci

REUTERS Preživel ni nihče. FOTO: Baz Ratner Reuters

NAIROBI – Potniško letalo boeing 737 družbe Ethiopian Airlines je prejšnji teden strmoglavilo, ko je letelo iz Adis Abebe proti Nairobiju. Na letalu je bilo 149 potnikov in osem članov posadke. Preživelih ni.Na slovenskem ministrstvu za zunanje zadeve za zdaj nimajo podatkov, da bi bili na letalu Slovenci. Po poročanju abcnews so v letalski nesreči umrli štirje Slovenci. Zelo verjetno je, da so nas ponovno zamenjali s Slovaško, saj v uradnem poročilu letalske družbe piše, da so v nesreči umrli štirje Slovaki. Uradno poročilo Slovencev ne omenja.Oblasti so že sporočile, da preživelih ni. Sky News je poročal, da je med žrtvami sedem Britancev in Irec, France24 pa, da je med pokojnimi 32 Kenijcev in 17 Etiopijcev. Express.co.uk navaja, da je bilo na letalu 32 Kenijcev, 18 Kanadčanov, osem Kitajcev, pet Nizozemcev, šest Egipčanov, devet Etiopijcev, sedem Francozov, po štirje Indijci, Italijani in Slovaki ter osem Američanov (skupaj 105 ljudi, medtem ko je bilo vseh na krovu 157). Te podatke je razkril, kenijski sekretar, pristojen za transport.