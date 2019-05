Truplo je v kovčku plavalo po reki

Truplo v kovčku so našli 19. aprila letos.

MOB Kovček s truplom zvodnika, ki ga je vanj strpala Laïla Id Yassine.

PHOTO DE PROFIL FACEBOOK Smrt Marie-Alice Dibon ostaja ovito v skrivnost. FOTO: FB

V kovčku tudi zvodnik

Lani se je v Franciji končalo sojenje 34-letni Laïli Id Yassine, ki je svojo žrtev tudi strpala v kovček in ga spustila po reki Lorient. Šlo je za njenega zvodnika. Obsojena je bila na 12 let zapora.

Konec prejšnjega tedna so v Italiji našli mrtvega moškega, ki je bil osumljen umora ženske, francoske državljanke, katere truplo so 22. aprila našli v kovčku, ki je plaval v reki Oise v pariški regiji.Za žrtvinim nekdanjim partnerjem, 65-letnim Francozom po rodu z italijanske Sardinije, je bila razpisana mednarodna tiralica, kljub molku preiskovalnih organov pa se je razvedelo, da je med begom po okrutnem dejanju storil samomor. Osumljenčevega sina, ki je italijanskega rodu, so v petek prijeli in ga vtaknili v pripor.Kot kaže, je osumljen pomoči pri umoru, saj naj bi očetu pomagal pri prevozu kovčka in iskanju primernega kraja ob reki, kjer sta tega prepustila reki. Potem ko naj bi mu oče priznal, da je naredil »veliko neumnost«, mu ni mogel odreči pomoči. Enaintridesetletni sin je, tako kot je bil njegov oče, voznik taksija.Najdba trupla v kovčku je zelo odmevala po vsej Franciji, sploh potem, ko se je izkazalo, da gre za, 53-letno znanstvenico z doktoratom, ki je kot predstavnica za stike z javnostjo sodelovala z velikim mednarodnim farmacevtskim podjetjem, ki se ukvarja z biotehnologijo in lepotnimi produkti.Kmalu potem, ko so jo pogrešili njeni prijatelji, je čolnar v mestecu Neuville-sur-Oise zagledal kovček s srhljivo vsebino. V njem je bilo golo truplo Marie-Alice. Kriminalisti so takoj po najdbi poskušali govoriti z njenim nekdanjim partnerjem, ki je še isti dan skrivnostno izginil, zato so vse do petka tavali v temi. A očitno bodo težko pojasnili, kaj je botrovalo temu zločinu, saj so najverjetnejšega morilca našli mrtvega. Menda mu je iz Pariza uspelo prispeti v Rim z letalom.Družina žrtve se je ovila v molk, le njihov odvetnikje poprosil javnost za spoštovanje zasebnosti. »Družina prosi za razumevanje in spoštovanje, saj sodeluje z preiskovalci pri iskanju storilca tega gnusnega zločina,« je sporočil odvetnik.