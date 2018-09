Truplo grizle podgane?

Tommy želi pravico za mamo. FOTO: FB

Del uhlja naj bi odpadel med balzamiranjem.

COLUMBUS – Julija jeumrla zaradi raka na pljučih. Njena družina je najela pogrebni dom Lafferty, da poskrbi za truplo in pripravi pogreb. Pokopa si niso mogli takoj privoščiti, so pa plačali polog za pripravo trupla, pogreb in izdelavo nagrobnika. Svojo izbiro storitve pa so kmalu obžalovali, ko so videli posmrtne ostanke.Sinje povedal, da so družini 11 dni po smrti pokazali mamino balzamirano truplo. Manjkal ji je del levega uhlja, imela je ožganine na levi nogi, prav tako ji je manjkala koža na mezincu. »Bila je uničena,« se spominja Tommy. »Uhelj ji je zagotovo nekaj požvečilo, videti je bilo sledi zob.« Družina je prepričana, da se je maminega trupla lotila žival, najverjetneje podgana. »Prav tako je imela ugriznino na vratu, ki me je spominjala na otroška leta, ko sem imel puščavskega skakača. Kadar me je ugriznil, je pustil podobne sledi.«No, ženska, ki je skrbela za balzamiranje, je povedala, da se ni zgodilo nič tragičnega.je povedala, da dela za pogrebno hišo Lafferty po pogodbi, za njen uhelj je večkrat potegnila, da bi se prepričala, ali je tekočina za balzamiranje kakovostno impregnirala celotno telo. V nekem trenutku naj bi del uhlja kar odpadel, kar je verjetno posledica kemoterapije.Pogrebna hiša se je opravičila svojcem, rane odpravila in družini odpisala velik del stroškov pogreba. Ponudili so jim tudi nagrobni kamen po polovični ceni. A Penceovi tega niso sprejeli. Na policiji so vložili prijavo in zahtevajo preiskavo. »Rad bi pravico za svojo mamo,« je pojasnil Tommy. »Če imaš nekoga rad, potem si ne želiš, da bi ga obravnavali kot smeti.«