Trinajstletno Lucy je zabodel kolesar

11.000 evrov nagrade ponujajo za kakršne koli informacije o morilcu.

Š PA Zadnji posnetek najstnice pred smrtjo je naredila kamera v Tescu.

Š MORTEN WATKINS/SOLENT NEWS Policisti so našli kraj, kjer je morilec najverjetneje odvrgel orožje.

Southampton – Britanska policija še vedno lovi morilca, ki je prejšnji mesec do smrti zabodel komaj 13-letno. Sumijo, da je najstnico, katere truplo so odkrili v gozdu v bližini športnega centra v Southamptonu, ubil moški na gorskem kolesu, oblečen v temno jakno in kavbojke.Dekletovo truplo so odkrili med preiskovanjem njenega izginotja 24 ur potem, ko so jo razglasili za pogrešano. Našel ga je naključni sprehajalec, ki se je v gozd odpravil s psom. Po mnenju strokovnjaka je bila Lucy, ko so jo odkrili, mrtva malo manj kot 20 ur, najverjetneje je bila zabodena z nožem ali škarjami. Morilskega orožja še vedno niso našli. Preiskovalci so v teh dneh odkrili najverjetnejši kraj, kjer bi lahko morilec odvrgel orožje, s katerim je ubil dekle. Območje, ki ga možje v modrem temeljito preiskujejo, je približno dva kilometra oddaljeno od kraja, kjer je ležalo truplo. Policisti so javnost zaprosili, naj se javi vsak, ki bi na dan, ko so pogrešili Lucy, videl moškega v temni jakni in kavbojkah na temnem gorskem kolesu v bližini prizorišča umora.Območje, kjer bi morilec lahko odvrgel orožje, je trenutno zavarovano z železno ograjo, vstop pa je dovoljen le preiskovalcem. »Verjamemo, da je nož ali škarje odvrgel na tem območju, zato se osredotočamo na preiskovanje okolice,« je povedal eden od detektivov.Lucy je izginila od doma 25. julija malo pred 9. uro. Še zadnjič jo je živo ujela kamera bližnje veleblagovnice Tesco. Na posnetku je videti, kot da najstnica hodi z nekim ciljem. Preiskovalci menijo, da se je nameravala v trgovskem centru z nekom srečati.V zvezi z dekletovo smrtjo so aretirali 24-letnega, a so ga po plačilu varščine izpustili. Obtožen je zavračanja sodelovanja s policijo, ker jim ni hotel zaupati svojega gesla za facebook. Policija je tudi preiskala preprogo na posestvu v bližini športnega centra, kamor je Nicholson hodil obiskovat starejšega moškega, najverjetneje zato, da je zanj skrbel.Organizacija Crimestoppers ponuja 11.000 evrov nagrade za tistega, ki lahko ponudi kakršno koli informacijo, ki bo vodila k prijetju Lucyjinega morilca.