SARAJEVO – Na magistralni cesti med Hadžići in Pazarići blizu Sarajeva sta okoli 13.30 čelno trčila peugeot in tovornjak. V nesreči so umrle tri osebe, dve ženski in štiri mesece star otrok, tovornjakar pa je poškodovan, poročajo mediji v BiH. Bili so na mestu mrtvi.Na prizorišče nesreče, zaradi katere je cesta zaprta, so prišli tudi svojci ponesrečencev, zdravniki pa jim nudijo pomoč.