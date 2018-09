Tragedija na ulici: v prepiru z migranti umrl 22-letnik

BERLIN – V nemškem mestu Köthen na vzhodu države je med dvema skupinama moških izbruhnil prepir, v katerem je umrl 22-letnik. Policija je danes zjutraj v povezavi s primerom aretirala dva Afganistanca, ki sta osumljena umora. Oblasti so že pozvale k miru.



Trije Afganistanci so se na igrišču v mestu prerekali z žensko, nakar sta pristopila in se v prepir vpletla še dva moška, najverjetneje Nemca, med njima tudi 22-letnik, ki je kasneje umrl, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Kot je poročal nemški Die Welt, je moški umrl zaradi možganske krvavitve. Nemški politiki in lokalni verski voditelji v Köthenu so se na novico o smrti mladega moškega odzvali s pozivi k miru.



»Lahko le upam in prosim, da se nasilje ne nadaljuje z nasiljem,« je povedal pastor v Köthenu Lothar Scholz in zaradi dogodka izrazil zaskrbljenost.



Notranji minister zvezne dežele Saška-Anhalt Holger Stahlknecht je medtem povedal, da razume zaskrbljenost prebivalcev in jih obenem pozval, naj ostanejo mirni. Policija in sodstvo po njegovih navedbah tesno sodelujeta, da bo pravici zadoščeno. »Tragična smrt mladega moškega se me je osebno dotaknila in globoko obžalujem, kar se je zgodilo,« je dodal. Pozvali k razmisleku o vprašanju migracij Predstavnik administracije okrožja Anhalt Bitterfeld Uwe Schulze dejal, da se je dogodek zgodil kmalu po Chemnitzu, kar je »slabo za nas«. Ob tem je pozval zvezno vlado, naj razmisli, kako bo naslovila vprašanje migracij.



Skrajno desno gibanje Pro Chemnitz je medtem že pozvalo k protestu v Köthenu. Na družbenem omrežju Facebook so pozvali k »spominskem pohodu«, ki se bo začel ob 19. uri v tamkajšnjem parku Friedens. Skupina Pro Chemnitz je v minulih tednih zaradi podobnega incidenta organizirala več protestov v nemškem Chemnitzu.



V Nemčiji so zaradi smrti 35-letnega moškega v saškem mestu Chemnitz že dva tedna napete razmere. Nemec kubanskega rodu je bil namreč 23. avgusta v prepiru zaboden do smrti, policija pa je v zvezi z umorom pridržala 23-letnega Sirca in 22-letnega Iračana. Skrajna desnica je po umoru pripravila več protestov proti priseljencem, večkrat pa so se zbrali tudi njihovi nasprotniki.