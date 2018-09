Tragedija na srednješolskem tekmovanju: Filip (16) umrl zaradi udarca

ODŽAK – Na srednješolskem tekmovanju v športni dvorani gimnazije Pera Zečevića v Odžaku je na turnirju v borilnih veščinah prišlo do tragedije. Komaj 16-letni borec Filip Matković, član kikboksarskega kluba Omega iz Slavonskega Broda je v eni od borb prejel neugoden udarec pod rebra. Trener je zato borbo predal. Filipa so nato odpeljali v tamkajšnji zdravstveni dom, kjer se je za življenje boril več kot uro. Približno ob 3.30 so zdravniki sporočili žalostno vest. Kaj je vzrok smrti, bo znano po obdukciji, poroča hrvaški portal 24sata.



»Najprej želim povedati, da v osebnem imenu in imenu celotnega kluba družini pokojnega Filipa izrekamo najgloblje sožalje ob tej tragediji. Filip je šele v drugi rundi borbe potožil, da se ne počuti dobro. Dvoboj sem zato predal in takoj smo zaprosili za zdravniško pomoč. Prišel je uradni zdravnik tekmovanja, toda Filip je v tem času izgubil zavest. Nato so ga premestili v bolnišnično ambulanto v neposredni bližini dvorane, kjer je na žalost umrl,« je hrvaškim medijem dejal Robert Katušić, trener nesrečnega fanta.



Filipovi sorodniki ne dajejo izjav medijem, kar je ob takšni tragediji povsem razumljivo.