Tragedija, ki je obšla svet: umrla Boško in Admira, za CNN Romeo in Julija

SARAJEVO – Pred 26 leti sta 18. maja umrlain, sarajevska Romeo in Julija – tako ju je poimenoval sloviti CNN, ki je poročal o njuni tragični smrti. Par se je spoznal v času olimpijskih iger v Sarajevu, nato sta skupaj preživela devet let. Boško je bil Srb, Admira Bošnjakinja.Ob začetku vojne leta 1992 sta starša Boška zapustila Sarajevo. Mati ga je prosila, naj gre z njima, a ni želel pustiti Admire. Mislil je, da se bo vojna hitro končala in bo dobro prevladalo nad zlim. A se je motil. Vojna je trajala, za Srba v Sarajevu pa je bilo življenje po poročanju tamkajšnje televizije vedno težje zaradi šikaniranja in maltretiranja, zato sta se zaljubljenca odločila oditi.Vojska Republike Srbske in vojska Bosne sta se dogovorili, da paru dovolita zapustiti Sarajevo. Poročevalec za agencijo Reuters, ki je svetu prenesel zgodbo Admire in Boška, je poročal, da sta se sprti strani dogovorili, da ju bodo izpustili iz mesta. A ko sta stopala naproti svobodi, so ju na desnem bregu reke Miljacke usmrtili: najprej s strelom v glavo Boška, nato Admiro. Njuni trupli so tam pustili ležati osem dni, njuna tragična zgodba pa je obšla svet.Skupina Zabranjeno pušenje je leta 2013 posnela pesem o veliki ljubezni tega para.