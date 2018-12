Tragedija družine Presnar: oče vzel pištolo in streljal

Kaj se je dogajalo z Johnom Stanleyjem Presnarjem (44), da je v nedeljo ustrelil svojo ženo ter sedemletnega sina in osemletno hčer, nato pa sodil še sebi?



Kot poroča People, sta se 44-letnik, zaposlen v ameriški obalni straži, in njegova žena doma sporekla, nato je možakar začel streljati. Žena naj bi svoji mami takrat rekla, naj steče po pomoč. »Ko je prišla policija in vstopila v stanovanje, je našla mrtvo Gretchen Presnar (39) in sina. Ustreljena,« je zapisala policija v Miamiju.



Mrtvega so našli tudi Presnarja, z znaki, da se je ustrelil sam. Ustreljena hči je bila še živa, a v kritičnem stanju.