To se je zgodilo s 33-letnikom, ki je povzročil smrtno nesrečo v Ljubljani

LJUBLJANA – Pobeglega voznika, ki je zakrivil petkovo nesrečo na Dunajski cesti v Ljubljani ( nočni posnetek s kraja tragedije ), zaradi katere sta umrli dve osebi ( več o pokojnih preberite na povezavi ), je policija kmalu po dogodku izsledila. Danes so iz Policijske uprave Ljubljana sporočili, da so ga včeraj privedli pred preiskovalnega sodnika, ki mu je odredil ukrep pripora.Nesreča se je zgodila kmalu po polnoči. V moška,in, je z avtom trčil, ko je zanju na semaforju svetila zelena luč. Eden od pešcev je na kraju umrl, drugi pa kasneje v bolnišnici. Voznik avtomobila je po nesreči odpeljal s kraja, a so ga policisti precej hitro izsledili. Poročali smo že, da je alkotest pokazal, da je bil pijan, policisti pa so našli tudi praškasto snov.Fotografije s kraja dan po nesreči smo objavili v članku FOTO: To so pretresljive podrobnosti tragične nesreče na Dunajski