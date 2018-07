Tajskim dečkom na pomoč tudi milijarder

Ves svet pozorno spremlja dogajanje na Tajskem, kjer se reševalci trudijo na varno pripeljali ujete dečke in njihovega trenerja. V ponedeljek, ko so jih našli, so povedali, da bo pot na varno dolga in težka. V jami pa lahko ostanejo še več mesecev. Zgodba o reševanju je prišla na ušesa tudi enemu najbogatejših Zemljanov, milijarderju in lastniku Tesle Elonu Musku (47), ki je na Tajsko poslal ekipo inženirjev in najsodobnejšo tehnologijo ter opremo, ki bi lahko pomagala pri reševanju ujetih otrok.



Tajci so potrdili, da Muskovo ekipo pričakujejo v soboto. »Elon Musk bo v soboto poslal na Tajsko svojo ekipo, ki bo pomagala pri reševanju dečkov,« je za CNN dejal predsednik tajske vlade.



»Verjamem, da imajo tajske oblasti vse pod nadzorom, a srečen sem, če lahko kako pomagam,« je zapisal Musk na twitterju.



Nogometaši in njihov trener so v jami izginili 23. junija. Monsunski dež je napolnil jamo, zato se iz nje niso mogli vrniti. Da bi rešili svoja življenja, so se pomaknili globoko v notranjost, kjer so jih reševalci našli v ponedeljek, devet dni kasneje.



Med reševanjem je umrl eden izmed pripadnikov elitne vojne ekipe Samarn Poonan (38), ki je v četrtek odplaval v jamo, da bi dečkom dostavil kisikovo bombo.