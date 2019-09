Tablete za hujšanje so ubijale

Zdravilo so predpisovali tudi sladkornim bolnikom. FOTO: Guliver/Getty Images

1

milijardo evrov je z zdravilom zaslužilo podjetje.

PARIZ – Zdravilo je povzročilo od 500 do 2000 smrti, na zatožni klopi sedijo predstavniki spornega podjetja Servier in francoske agencije za varnost zdravil ter še 21 obtožencev, očitajo jim nenaklepne uboje, povzročitev nepopravljivih posledic in zavajanje javnosti, poroča The Guardian.Tožilstvo, ki zastopa kar 2600 tožnikov, jim očita prikrivanje stranskih učinkov spornega sredstva in dejstvo, da niso ukrepali, da bi preprečili nadaljnje posledice in smrti. Gre za zdravilo mediator, ki so ga zdravniki med letoma 1976 in 2009 predpisali približno pet milijonom ljudi, čeprav je obstajala možnost za težave s srcem in pljuči.Najmanj 500 ljudi je umrlo zaradi težav s srčno zaklopko, a bi bila lahko realna številka štirikrat višja, opozarja tožilstvo, več tisoč ljudi pa ima zaradi uporabe zdravila različne težave, ki jim ovirajo vsakdanje življenje; podjetje Servier je doslej izplačalo za približno 130 milijonov evrov odškodnin.Mediator je bil namenjen predvsem sladkornim bolnikom s čezmerno težo, mnoge ženske pa so ga uživale za zaviranje apetita, kar jim je pomagalo pri hujšanju, za preprečevanje pridobivanja kilogramov pa so ga uživale tudi športnice. Servier je z zdravilom, za katero je bilo jasno, da povzroča težave, zaslužil več kot milijardo, na sojenju pa bodo ugotavljali, kako je lahko zloraba potekala več kot tri desetletja.Proizvajalcu so stopili na rep šele leta 2007, ko je francoska pulmologinja pri bolnikih opazila povezavo med uživanjem zdravila in resnimi srčnimi ter pljučnimi boleznimi, kmalu se je izkazalo, da je imelo prste vmes tudi regulatorno telo za varnost zdravil. Mediator so predpisovali predvsem v Franciji, Italiji in Španiji, v večini drugih evropskih držav, tudi v Sloveniji, ter v ZDA in Veliki Britaniji pa zdravilo ni dobilo dovoljenja za uporabo.