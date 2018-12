Študentka (23) delal trebušnjake in ostala hroma

Trebušnjaki so ena najbolj razširjenih vaj za krepitev trebušnih mišic, zato si nas večina predstavlja, kakšne hude poškodbe lahko povzroči. Strašne posledice dvigovanja zgornjega dela trupa pa je na lastni koži občutila 23-letna študentka pravaiz Brazilije.Januarja 2016 je delala obrnjene trebušnjake, pri tem pa ji je pomagal trener in ji držal stopala. »Trak, ki je držal moja stopala je počil, z glavo sem udarila ob tla in si zlomila hrbtenico. Takoj sem postala tetraplegik, od vratu navzdol se nisem mogla premikati,« je Marcella povedala za revijo Health.Zdravniki so ji v vrat vstavili ploščico in šest vijakov, da bi ji poravnali hrbtenico. »Niso vedeli, ali bom lahko spet hodila. Bala sem se, a sem se borila. Posvetila sem se fizoterapiji,« se spominja Marcella, ki se je morala ponovno naučiti hoditi in hraniti. Opomogla si je in danes ima normalno življenje, lahko hodi, teče, skače in plava: »Vsak dan sem bogu hvaležna za to.«