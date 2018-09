Streljanje na ulici: dve družini ena proti drugi

ZAGREB – V sredo zvečer se je odvijala prava drama na ulicah hrvaške prestolnice, kjer so odmevali streli. Zagrebški operativno-komunikacijski center je okoli 19. ure prejel prijavo o spopadu dveh družin ter streljanju na Porečki ulici, piše Index.



Policija se je nemudoma odzvala in na kraju aretirala sedem oseb, še deset naj bi jih bilo pod policijskim nadzorom. Streljanje se je zgodilo nasproti osnovne šole, zaskrbljeni stanovalci pa so se poskrili v stanovanja, spustili rolete in čakali. V trenutku streljanja so bili v šoli še učenci ter učitelji, ki so prekinili pouk in se poskrili na tla ter pod mize.



K sreči je policija hitro prekinila dramo. Poškodovan ni bil nihče. Nastala je le materialna škoda na sedmih avtomobilih, ki so bili parkirani v ulici.



Kot so sporočili, je šlo za streljanje, v katerem sta bili udeleženi dve družini, hrvaški mediji pa neuradno govorijo o sporu zaradi denarja.