Kosovska policistka je danes okoli 13. ure ubila štiri člane svoje družine, nato pa je naredila samomor, je sporočilo tožilstvo v Gnjilanu. Policistka, ki je delala na tamkajšnji policijski postaji, je s strelnim orožjem ubila mamo in očeta ter dva brata.Vsi so umrli na kraju tragedije. Tiskovni predstavnik tožilstva je povedal, da je preiskava v teku in da za zdaj ni znan motiv zločina, poročajo tuje tiskovne agencije.Blic poroča, da je strašen zločin zgrešila 45-letna. Najprej naj bi sodila očetu (70) in mami (66), nato pa še bratoma, ki sta imela komaj 33 in 34 let. Na koncu je storila samomor.