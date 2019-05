Strašna smrt: v prazni slovenski cisterni so se »skuhali«

NOVI SAD – V bolnišnici je umrl še drugi izmed štirih migrantov, ki jih je v torek v prazni cisterni svojega tovornjaka s slovenskimi registrskimi tablicami našel voznik. Nezavestni migranti so imeli znake toplotnega udara in dehidracije. Dva migranta sta umrla, druga dva sta v kritičnem stanju na intenzivnem oddelku.



Voznik, državljan BiH, je migrante, stare med 20 in 30 let, našel, ko je v avtopralnici v Futogu na severu Srbije odprl prazno cisterno, da bi jo opral. K zavesti jih je skušal spraviti s polivanjem z vodo. Iz cisterne so jih spravili gasilci.



Po poročanju lokalnih medijev so imeli pri sebi dokumente in prtljago. Po navedbah Večernjih novosti, ki je navedel vire blizu preiskave, je tovornjak cisterna prišel s Kosova, kjer je raztovoril sladkor. Na poti nazaj se je ustavil v osrednjem delu Srbije na odmoru. Takrat naj bi se četverica brez njegove vednosti skrila v cisterni. Voznik tovornjaka ni ničesar opazil.



Iz novosadske policije so sporočili, da sta dva migranta iz Afganistana, državljanstvo dveh pa še ni znano. Na Madžarskem v tovornjaku 71 trupel Migranti, večinoma iz Afganistana, preko balkanske poti še vedno skušajo priti do zahodne Evrope, čeprav so države na tej poti že pred tremi leti zaprle svoje meje. Danes je policija v Srbiji našla tovornjak, v katerem je bilo stlačenih 53 migrantov.



Na vrhuncu zadnje migrantske krize v Evropi je avstrijska policija avgusta 2015 našla v tovornjaku 71 trupel migrantov, ki so se zadušili na poti iz Madžarske.