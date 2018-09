Strašen zločin: Dimitrij (35) zaradi žene zabodel natakarico

KRASNODAR – Zaradi svojega psihičnega stanja in karakterja je Dimitrij (35) poslušal ženo in natakarici zaril nož v prsi. Njene ostanke so preiskovalci našli v hladilniku in zmrzovalniku, piše 24sata. Skupaj z ženo Natalijo (43) sta na jugu Rusije kot kaže storila grozljiv zločin, hkrati ju preiskovalci sumijo, da sta ubila in pojedla najmanj sedem ljudi.



Po pisanju tujih medijev naj bi Dimitrij in natakarica Elena flirtala, zato mu je žena zabičala, da jo ubije. Za zločin bi lahko bila obsojena na 15 let zapora, medtem ko naj bi njen mož bolehal za tuberkolozo. Sojenje naj bi se kmalu začelo.



Natalija je sicer delala kot medicinska sestra v šoli, mož pa kot gradbinec. Zločinski klopec se je začel razvijati, ko so delavci, ki so popravljali asfalt našli mobitel. V njem pa fotografije moškega, slikanega z deli telesa.