Strašen zločin: 34-letnik posilil bivšo ženo (25) svojega prijatelja

Policija je odvzela prostost 34-letnemu Đ. S., ki ga sumijo, da je posilil 25-letno M. H., bivšo ženo svojega prijatelja I. H. Dogajalo se je na domu I. H. v Sremski Mitrovici, piše 24sata.



Mladenka naj bi v nedeljo okoli 3.30 prišla v stanovanje svojega bivšega moža. Pri njem je bil tudi njegov prijatelj Đ. S. in skupaj so preživeli drugi del noči. Po nekaj urah in popiti večji količini alkohola je M. H zaužila še nekaj pomirjeval. Odšla je v sobo, kjer je zaspala. V zgodnjih jutranjih urah je poleg nje zaspal še njen bivši partner.



Po policijskem zapisniku naj bi se ženska okrog poldneva zbudila in zaprepadena ugotovila, kaj se dogaja, piše 24sata. Opazila je, da je brez spodnjega dela obleke, zbudilo pa jo je to, da je Đ. S., ki je ležal za njo, vanjo penetriral s spolnim organom.



Posiljevalec jo je napadel med tem, ko je poleg nje ležal bivši soprog. Ko se je ozavestila, se je začela braniti, kar je zbudilo spečega I. H.



S. Đ. je pobegnil iz hiše, policija pa ga je izsledila naslednji dan in ga pridržala. Grozi mu od pet do 12 let zapora.