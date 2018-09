Strašen dan: vlak zbil štiri otroke

OSS – V mestu Oss na vzhodu Nizozemske so v trčenju vlaka in kolesa, s katerim je ženska prevažala pet otrok, umrli štirje otroci, stari od 4 do 11 let. Ženska in en otrok sta bila huje poškodovana. Vlak, ki je vozil iz mesta Nijmegen v bližnji Den Bosch, je trčil s trikolesom, s katerim je ženska prevažala otroke iz varstva v osnovno šolo. Gre za posebno kolo, ki ima pred krmilom veliko škatlo za prevoz otrok ali tovora, kolo pa je obstalo na tračnicah.



»To je grozljiva nesreča, grozno za sorodnike in tiste vpletene,« je dejal direktor podjetja ProRail, ki upravlja železnice.



Oblasti sedaj preiskujejo, kako je prišlo do nesreče na prehodu, ki je opremljen z opozorilnimi lučmi in preprekami.