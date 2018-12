Štiriletno hčer utopila, nato še zažgala

Carly Ann Harris je v grozljivem darovanju žrtvovala svojo štiriletno hčer Amelio Brooke Harris. Osemintridesetletna Carly je bila pripadnica Jehovovih prič in je v svoji verski blaznosti ter pod vplivom drog darovala nedolžno štiriletnico. Njena sestra je povedala, da je pri 15 začela popivati in uživati droge. Vse od takrat se ni ustavila in vse skupaj ji je močno načelo tako telesno kot duševno zdravje. Svojo nečakinjo je videla še nekaj ur pred smrtjo, vendar se ji niti sanjalo ni, da je to njuno poslednje druženje. ​Carly ji je celo rekla, naj se poslovi od Amelie, vendar v tistem trenutku ni razumela, kaj hoče s tem povedati, poroča Daily Mail.



Truplo deklice je na vrtu našel njen brat, ki je s svojim vpitjem pritegnil pozornost sosedov, zato so prihiteli na pomoč. Deklica je ležala na vrtu, pokrita z rjuho, brat pa je kričal od nemoči. Sojenje Carly Ann Harris je že potekalo, sodišče pa je ni spoznalo za krivo, saj naj bi bila v času dejanja neprištevna.