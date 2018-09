Štiriletnik čofotal v bazenu, ko se je zgodilo nepredstavljivo

SANTA CRUZ – V sredo je na Kanarskih otokih utonil štiriletni deček iz Velike Britanije. Presley Stockton je čofotal v bazenu hotela Los Cristianos na Tenerifu, ko se je zgodilo nepredstavljivo. Čeprav so se reševalci bliskovito odzvali in so ga v bolnišnico odpeljali s helikopterjem, je bilo za malčka prepozno.



Dedek dečka iz Hindleyja je na spletu objavil serijo fotografij in pripisal, da je izgubil vnuka. »Naši družini je počilo srce,« je zapisal. »Leti visoko, naš mali angel.«



Malček je na Tenerife pripotoval s širšo družino le en dan pred nesrečo. Še vedno ni znano, kako se je sploh utopil, so pa reševalce poklicali dvajset minut pred peto popoldne. Osebje hotela s štirimi zvezdicami zadeve ni želelo komentirati. Policija je razkrila, da so dečka potegnili iz bazena, ko mu je srce že zastalo. Na vse pretege so ga poskušali oživiti, dali so mu umetno dihanje in masirali srce, a so ga morali na kraju nesreče razglasiti za mrtvega. Lokalna policija je v sodelovanju z reševalci na ustreznem prostoru v bližini hotela pripravila pristajališče za ambulantni helikopter. Truplo so predali nacionalni policiji, dokler niso prišli uslužbenci sodišča.