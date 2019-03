Streljanje v La Playi: 14 oseb mrtvih, več je ranjenih

SALAMANCA – V zgodnjih sobotnih urah so v nočnem lokalu La Playa v kraju Salamanca v Mehiki odjeknili streli. V toči izstrelkov naj bi umrlo 14 ljudi, še nekaj je ranjenih.



Strelci naj bi se pripeljali v konvoju vozil, vstopili v klub in množično začeli streljati. Na kraj so prihiteli močno oboroženi policisti in reševalci, začel pa se je tudi lov za kriminalci, ki so kraj zapustili.



Salamanca se nahaja v mehiški zvezni državi Guanajuato, kjer se je število umorov lani podvojilo, v primerjavi z desetletjem prej pa kar več kot podeseterilo. Naj še dodamo, da na omenjenem področju deluje zloglasni drogeraški kartel Santa Rosa de Lima.