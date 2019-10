Marina si je našla novega, to pa jo je stalo življenje. FOTO: Kurir

BEOGRAD –(31) je v ponedeljek ubil 30-letno, nato pa poskusil soditi še sebi. Reševalci so ga v kritičnem stanju odpeljali v bolnišnico.Stefan in Marina sta bila par vse do odhoda Stefana v Norveško. Ona si je tedaj našla novega, s tem pa se Stefan ni mogel sprijazniti in se je vrnil domov, da se ji maščuje.Marino je v stanovanju, ki ga je skupaj s sestro imela v najemu, našel lastnik. »Sestra jo je klicala, pa se ni oglasila. Z rezervnim ključem sem odprl vrata in Marino našel mrtvo,« je dejal za Kurir, lastnik stanovanja. Poklical je policijo in reševalce.