Spal je s šest tisoč ženskami, usodna je bila turistka

Moški, znan kot Romeo iz Riminija zaradi velikega števila žensk, ki jih je spravil v posteljo, je umrl med seksom s 23-letno turistko., najbolj znani italijanski plejboj, je bil star 63 let.Zanfanti se je hvalil, da je imel več kot šest tisoč žensk in da je na uspešno poletje lahko spal z okoli 200 ženskami, v rekordnem poletju jih je »položil« 207.Romeo je svoj osvajalski pohod začel v 70. letih prejšnjega stoletja, ko je bil star 17 let, kot promotor nočnega kluba v Riminiju. Na ulici se je zapletal v pogovore z ženskami in jih prepričeval, naj pridejo v nočni klub. V zimskih mesecih je delal za turistične agencije v Skandinaviji, kjer je bil tako znan, da so mu v nekem mestu na Švedskem postavili voščeni kip.Pred dnevi pa je doživel usodni srčni napad med seksom z žensko iz vzhodne Evrope na svojem posestvu blizu Riminija. Turistka je poklicala reševalce, a mu ti nismo mogli pomagati in so Zanfantija lahko le še razglasili za mrtvega.Italijanski mediji poročajo, da je umrl tako, kot bi si želel.