Šolarki (14) med spanjem razneslo pametni telefon in jo ubilo

BASTOBE – Alua Asetkizi Abzalbek (14) iz Kazahstana je zvečer šla spat s slušalkami v ušesih in telefonom na svojem vzglavniku, pri čemer je bil telefon priključen na elektriko. Toda baterija telefona nedaleč od njene glave je eksplodirala in nesrečnico usmrtila.



Ko so Aluo zjutraj našli sorodniki, so poklicali na pomoč reševalce, a so ti lahko le potrdili njeno smrt. Forenziki so ugotovili, da je mobilnik eksplodiral v zgodnjih jutranjih urah, potem ko se je med polnjenjem pregrel. Policija je sporočila, da smrt obravnavajo kot tragično nesrečo. Katere znamke je bil pametni telefon, niso razkrili.