Šok na športni sceni: še nedavno igral pri Olimpiji, zdaj je mrtev

Florian Janny FOTO: Facebook

KITZBÜHEL – V grozljivem pokolu petih oseb v nedeljo v luksuznem smučarskem središču Kitzbühel je po poročanju avstrijskih medijev umrl tudi hokejski vratar(24), ki je v preteklosti igral za Linz v ligi Ebel, skaterim se je nekoč merila tudi ljubljanska Olimpija. V soboto je sicer odigral svojo prvo tekmo za Kitzbühel.Florian je bil z(19) v nočnem klubu, kjer sta srečala njenega nekdanjega partnerja(25). Z njim sta se sprla, nato pa odšla domov. Andreas je okoli 4. ure zjutraj pozvonil na vrata njene hiše. Njen oče(59) ga je tedaj na hitro odslovil. Andreas je odšel domov, vzel bratovo orožje in se okoli 5.30 vrnil. Najprej je ustrelil Ruperta, nato njegovo ženo(51), Nadininega brata(25), splezal čez balkon ter ubil še Nadine in Floriana. Po pokolu je odšel na policijo in se predal.