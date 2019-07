Šok na Krku! Moški Slovenki glavo tiščal k tlom, njegova soproga jo je brcala

KRK – V ponedeljek okoli 21. ure sta v mestu Draga Bašćanska na hrvaškem otoku Krk hrvaška državljana fizično napadla in pretepla Slovenko.



»Moški je žensko prijel za lase, glavo pa ji je tiščal k tlom, da jo je lahko njegova soproga boksala in brcala po vsem telesu. Poklicali smo policijo, ki pa je želela napadeno prepričati, naj ne poda prijave, češ da iz tega tako in tako ne bo nič. Vztrajala je pri prijavi in tako zdaj ne sme zapustiti Republike Hrvaške. Poškodbe so močno vidne,« je incident za spletni portal 24ur opisal njihov bralec in dodal, da naj bi bila v času napada prisotna tudi mladoletnika, najverjetneje otroka žrtve. »Obnašanje policistov do mladoletnih otrok poškodovane je bilo ledeno.« Oglasila se je tudi policija »V ponedeljek okoli 20.50 je v mestu Draga Bašćanska na otoku Krk prišlo do motenja javnega reda in miru. Vanj so bili vpleteni hrvaška državljana, stara 55 in 57 let, ter 43-letna Slovenka, ki je lažje poškodovana,« pojasnjujejo pri policijski upravi Primorsko-Goranske.



Proti vsem udeležencem dogodka je policija na okrajno sodišče v Crikvenici na podlagi 13. člena zakona o kršitvi javnega reda in miru (pretep, prepir in kričanje na javnem mestu) vložila obtožni predlog. Za omenjeni portal so poudarili, da hrvaška policija Slovenki ni onemogočila zapustitve Republike Hrvaške.