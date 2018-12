Soboslikar M. G. (20) objavil gole fotografije bivše in ji uničil življenje

20-letni izšolani soboslikar M. G. iz vzhodne Hrvaške je 17-letnemu dekletu zagrenil življenje. Prizadelo ga je, ker ima novega fanta, zato se ji je maščeval.



Po poročanju Jutarnjega lista je fant na facebooku odprl lažni profil (Jamce Bond) in razkril dve intimni fotografiji svojega nekdanjega dekleta. Zaradi njih je dekle postalo predmet posmehovanja v srednji šoli, ki jo obiskuje.



»Lansko pomlad sem opazil, da se hčerka nenavadno obnaša. Bila je napeta in raztresena. Ni mogla ne jesti ne spati. Nenehno se je pritoževala, da ima bolečine v trebuhu in glavobole. S soprogo sva se želela z njo pogovoriti, a se je pogovoru vsakokrat izognila. Na koncu je le priznala, da je bila v šoli zlorabljena, kot tudi na Facebooku, in da ne more več zdržati pritiska, zato bi se najraje ubila,« je povedal pretreseni oče psihično malteriranega dekleta. Dodal je, da se jima je hčerka na koncu zaupala. Povedala jima je, da je na nekem facebook profilu, za katerega ni vedela, čigav je, videla svoje fotografije.



»S punco sva bila v vezi približno eno leto, od 2015 do 2016. Nekega dne mi je bilo dolgčas v službi in sem iz ljubosumja, ker ima novega fanta, objavil te fotografije. Vem, da sem jo prizadel in mi je žal,« je povedal 20-letnik. Sicer pa se je poskušal ubiti tudi sam. Priznal je, da je vlomil v prostore hrvaških železnic, kjer je ukradel nekaj stvari in zanetil požar. Pravi, da se je skušal ubiti, ko je pričakoval, da bo razneslo prostore. Nato si je doma skušal prerezati tudi veno.



Požar v prostorih družbe HŽ Cargo je povzročil veliko gmotno škodo, saj je zgorel arhiv družbe, poleg tega pa bi se ogenj lahko razširil še na bližnje stanovanjske objekte, zaradi česar bi lahko bila škoda še precej višja. Tožilstvo zanj zahteva enoletno pogojno zaporno kazen.