So zakonca zastrupili z insekticidom?

3 tedne po smrti še vedno ni rezultatov obdukcije.

Kelly, desno, je bila na dopustu s starši.

V luksuznem letovišču so prepričani, da je šlo za naravno smrt.

KAIRO – V javnost so prišle nove podrobnosti skrivnostne smrti britanskih zakoncevin, ki sta zbolela v hotelu Thomas Cook v letovišču Hurgada ob Rdečem morju. V hotelu s petimi zvezdicami je 21. avgusta 69-letni John umrl zaradi infarkta, žena pa je izdihnila kmalu za njim, domnevno zaradi žalosti. Njuna hčije ves čas trdila, da poskuša vodstvo hotela nekaj prikriti in da je smrt povezana s klimatskim sistemom, a je ni nihče upošteval.V preiskavi se je zgodil preobrat, ko se je izkazalo, da so le nekaj ur pred njuno smrtjo v sosednji hotelski sobi pri zatiranju mrčesa uporabili močan kmetijski insekticid. Gre za škropivo lambda cihalotrin, ki bi lahko prešlo v njuno sobo skozi odprtino nad zidom. Učinkovina je strupena za sesalce, prvi simptomi zastrupitve pa so vrtoglavica, izguba apetita in čezmerno tvorjenje sline. Kelly opozarja, da so dokaze verjetno že izgubili, saj so po smrti njenih staršev temeljito očistili njuno sobo. Pristojni organi še vedno trdijo, da je šlo za naravno smrt starejšega para. Rezultati obdukcije po treh tednih še niso znani, ker so egiptovske oblasti šele nedavno izdale dovoljenje, da trupli prepeljejo v Veliko Britanijo.