Smrt v požaru: ženo našel v plamenih

NIŠ – Za posledicami hudega torkovega požara je umrla 56-letna občanka Niša V. L., ki je utrpela opekline na 95 odstotkih kože. Vso v plamenih jo je našel njen mož, ki se je na vse pretege trudil, da bi pogasil ogenj. Iz bolnišnice so ga takoj obvestili, da je njeno stanje resno, saj je bila že po prihodu v klinični center v Nišu v smrtni nevarnosti.



M. L. (62) se je ob izbruhu požara nahajal v garaži nedaleč od hiše. Poklical ga je sosed, ki je videl, da so hišo 62-letnika zajeli ognjeni zublji. Nemudoma je stekel tja in naletel na grozljiv prizor: njegova žena je bila vsa v plamenih. Ko jo je prinesel ven, pri tem pa tudi sam utrpel opekline rok, ji je takoj nudil umetno dihanje, saj je bila nezavestna.



Po ugibanju tamkajšnje sosede je pokojna verjetno spala v dnevni sobi, ko je izbruhnil požar. Ko se je zbudila, pa naj bi ogenj zajel že večji del hiše. Sosedje so takoj prihitele z mokrimi brisačami, da bi ji shladili telo, ki je bilo polno opeklin.



Kmalu so prispeli tudi gasilci, ki so požar hitro pogasili, da se ni razširil v višje dele hiše. O požaru je bilo obveščeno tudi višje državno tožilstvo. Po prvih ugotovitvah je sicer tuja krivda izključena. Vzrok požara za zdaj ni znan, preiskava pa še poteka, poroča srbski Blic.