Slovenski nogometaš ropal po Zagrebu: Imam ročno bombo in nož!

FOTO: Facebook



Več razkrivamo v jutrišnji tiskani izdaji Slovenskih novic.

ZAGREB – »Imam bombo in nož v žepu, daj denar, ali pa bom vse skupaj poslal v zrak!« je pisalo na listku, ki ga je imel s sabo na svojem roparskem pohodu po centru Zagreba slovenski nogometaš. (27). Na sodišču v Zagrebu je priznal kazniva dejanja in bil na koncu obsojen na eno leto in tri mesece zapora.Na sodišču je še povedal, da se počuti krivega in da mu je žal, da so mnogi ljudje zaradi njega doživeli šok. Vedno je ropal na enak način, in sicer je vkorakal v prodajalno oz. menjalnico in zaposlenim izročil listek z napisano grožnjo.