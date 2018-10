Slovenec bežal pred avstrijskimi policisti

Ko so ga poskušali ustaviti in oglobiti, je stopil na plin ter hotel ubežati mimo železniške postaje; nakar je skočil iz vozila ter poskušal še peš.

BELJAK – Precej nenavaden podvig s številnimi posledicami si je v sobotnem popoldnevu privoščil 31-letni Slovenec, ki je v svojem vozilu pripeljal pred policiste, ki so merili hitrost v središču Beljaka. Laserski merilnik je na območju, kjer je dovoljenih 30 kilometrov na uro, nameril skoraj dvakrat več – 57 na uro!Ko pa so ga poskušali avstrijski policisti ustaviti in oglobiti, je rojak stopil na plin ter hotel ubežati mimo železniške postaje; nakar je skočil iz vozila ter poskušal dokončno zbežati peš. A ni mu bilo dano – policisti so ga našli na enem izmed dvorišč ter ga prijeli.Šele nato se je izkazalo, da je bil Slovenec za volanom brez vozniškega dovoljenja pa tudi brez veljavnega osebnega dokumenta, saj mu je potni list pretekel pred letom dni. Povrhu je pred vožnjo še popil eno pivo, lažjo alkoholiziranost je potrdil tudi alkotest, pravijo policisti avstrijske Koroške, s katerimi se bo 31-letnik še srečal, saj so proti njemu podali ovadbo.