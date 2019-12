Slovenec (40) pijan bežal pred šefom

Policistov ni toliko presenetilo, da je bil možakar močno pod vplivom alkohola, ampak bolj to, da se je naokrog prevažal z ukradenim službenim vozilom in brez vozniškega izpita.

Avstrijci so ob koncu leta zelo pozorni na alkohol – in to vsepovsod! FOTO: Bmi-kärnten

Čeprav je december pregovorno vesel, nekateri to frazo vzamejo preveč dobesedno – vsekakor pa prezgodaj! Mednje spada 40-letni Slovenec, ki biva v Celovcu in si tam služi vsakdanji kruh. V sredo se je to naglo spremenilo, saj so njegovi sodelavci opazili, da je Slovenec precej v rožicah že med službenim časom, o njegovem stanju pa so obvestili nadrejene. Medtem ko se je eden od njih že peljal na gradbišče, da bi preveril informacije o Slovenčevi pijanosti, pa se je tudi naše gore list odločil, da ga šefi že ne bodo zalotili z maligani v službi – avstrijsko policijsko poročilo omenja, da je bil razlog za nadaljevanje zapletov Slovenčev strah pred šefom.Možak je sedel v enega od službenih avtomobilov in se z gradbišča preprosto odpeljal, a so ga naznanili policiji avstrijske Koroške. Ko so ga začeli iskati, so ga kmalu odkrili blizu glavne celovške železniške postaje. Policistov ni toliko presenetilo, da je bil močno pod vplivom alkohola, ampak bolj to, da se je naokrog prevažal z ukradenim službenim vozilom kar brez vozniškega izpita!Vožnjo v pijanem stanju bodo obravnavali in kaznovali policisti, uporabo službenega vozila brez delodajalčevega dovoljenja pa bo moral pojasnjevati državnemu odvetništvu v Celovcu. Kot še poročajo avstrijski možje postave, so vozilo že vrnili podjetju, kjer je 40-letnik še nedavno delal. Verjetno je po sredinem kravalu ostal tudi brez šefa oziroma delodajalca, pred katerim jo je ucvrl v nespametni beg. Moralni maček bo najbrž trajal dlje kot tisti maček po hudi pijanosti.