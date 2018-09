Skrivnostna smrt: v reki našli truplo osemletnice

KOSTOL – V Srbiji odmeva skrivnostna smrt osemletne Anabele Džonkić. Njeno truplo so v torek našli v Donavi, nedaleč od hiše, v kateri je živela z očetom. »Kaj se je zgodilo, ne vem. Vsi smo v šoku,« je za srbski Blic dejal njen polbrat Slađan Džonkić. Deklica je živela samo z očetom Miletom Džonkićem, saj ju je po rojstvu njena mati zapustila.



Ko zatrjuje Slađan, je osemletnica z očetom imela čudovit odnos. »Neprestano je bila z njim,« je potrdil tudi sosed, ki je sicer dodal, da ne ve točno, kakšni so bili sicer odnosi v družini Džonkić.



Osemletnico je v Donavi našel sosed Vele Skrčevski, ki jo je po trenutnih informacijah tudi zadnji videl živo. »Deklica se je dopoldne igrala na mojem dvorišču, ko je z vnuki skakala po trampolinu. Žena ji je dala jabolka, nato pa je odšla. Ko sem jo videl mrtvo v Donavi, sem bil pretresen,« je dejal sosed.



Truplo osemletnice je zagledal, ko se je ob reki sprehajal z vnuki. Ko je pojasnil medijem, je najprej mislil, da gre za lutko, saj je bila obrnjena na trebuh. Poklical je ženo in kmalu so odkrili grozljivo resnico, da ne gre za lutko, temveč za njihovo sosedo Anabelo. Ves pretresen je poklical sina, on pa policijo, je še povedal.