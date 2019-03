Več kot desetletje po nesreči je malčica za vedno zaspala

Kar 12 let po hudi nesreči je pred tremi leti in pol za vedno oči zaprla Cerys Edwards. Skoraj desetletnica je bila paralizirana od leta 2006, ko je doživela nesrečo. Dihala je ob pomoči aparatov, potrebovala pa je tudi 24-urno nego. Kar 13 let po nesreči je na sojenju Antonio Boparan (31), ki je zakrivil nesrečo, priznal krivdo.



Boparan, sin milijonarja, se je z luksuznim range roverjem zaletel v vozilo Edwardsovih, v katerem je bila takrat tudi 11-mesečna deklica. Tožilec je razkril, da je takrat 19-letnik vozil kar s trikratnikom dovoljene hitrosti, trčenje pa je bilo tako silovito, da je vozilo Edwardsovih odbilo več kot 17 metrov nazaj.



Po tragediji sta se starša razšla, oče pa je razkril, da se mu trga srce, ko pomisli na poškodbe, ki jih je utrpela: »Čutim se krivega, da je nisem zaščitil.«