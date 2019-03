Škandal v nogometnem klubu: trener večkrat posilil dečka

NOVI PAZAR – Nogometni trener D. T. (28) iz Novega Pazarja je pristal v 48-urnem priporu, saj je osumljen, da je od prejšnjega leta večkrat posilil mladoletnika (14), ki je treniral v nogometnem klubu, poroča srbski Blic. Po neuradnih informacijah ga je nagovoril, naj pride k njemu v stanovanje. Tam ga je spolno zlorabljal, v zameno pa mu je obljubljal uspešno nogometno kariero.



Zaradi grozljivega dogajanja se je deček začel nenavadno obnašati, kar so opazili tudi družina in prijatelji. Prav slednji so pozvali šolskega psihologa, naj se pogovori z njim. Med pogovorom, je deček strokovnemu delavcu priznal, da je že dlje časa žrtev spolnih zlorab. Psiholog je o dogajanju takoj obvestil starše in policijo, ta pa je nemudoma sprožila preiskavo. Oblasti so prepričane, da je D. T. spolno zlorabil še koga ...