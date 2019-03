»Sina mi je raztrgal njegov ljubljenček Fufi«

ZDECHOV – Truplo nesrečnega(34) v mestu Zděchov na vzhodu Češke je našel njegov očeta in takoj poklical policijo. Nesrečnik je ležal mrtev v levji kletki v katero je bil zaklenjen od znotraj, piše BBC. Prašeka je namreč iznakazil in ubil domači lev Fufi, star devet let: Možakar ga je imel kot hišnega ljubljenčka na družinskem posestvu, poleg njega pa je imel še levinjo, ki jo je nameraval pariti s Fufijem.Lev in levinja sta sicer bivala v ločenih kletkah, policija pa je po tragediji ubila obe živali. »To je bil edini način, da pridemo do telesa nesrečnega človeka,« je povedala lokalna predstavnica lokalnih medijev.Še to, Prašek je Fufija kupil leta 2016 in lavinjo lani. Potem so se o njem razpisali domala vsi češki mediji. Kako tudi ne, saj se je z levom šetal kot s psom sredi mesta.Krajevna skupnost se je pogosto pritoževali zaradi prisotnosti živali v soseščini, pokojni Michal pa je bil že kaznovan zaradi nezakonitega posedovanja in vzreje živali. Ker ni bilo mogoče dokazati, da je Prašek zlorabil leve, zveri ni bilo mogoče prisilno odstraniti iz posesti. Michal je za nameček vsem prepovedal vstop na posestvo, na katerem je tudi tragično končal.