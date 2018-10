Seksi zapornico, ki je ponujala seks v troje, napadajo še sojetnice

Ruska lepotica24), ki je zaradi nespodobnega povabila in ponudbe dvema policistoma končala za zapahi, v zaporu ne uživa zvezdniškega statusa. Njen videz ji namesto ugodnosti prinaša več nevšečnosti. Kot poroča britanski The Mirror, je Kiro, t. i. instagramsko princeso, njena sostanovalka v celici polila z vrelo vodo. Zakaj? Ker je tudi za zapahi menda videti tako lepa kot na fotografijah na spletnih omrežjih. Poleg tega se je menda uprla sojetnicam, ki so zahtevale in pričakovale od novih zapornic, da čistijo za njimi. »Dva meseca sta že minila od napada, meni pa se še vedno poznajo opekline. Opeklo me je do kosti,« je dejala in se pritožila nad zdravstveno oskrbo v zaporu, kjer služi 18-mesečno kazen.Kira, ki so jo zaprli, ker je dvema policistoma predlagala seks v troje v zameno, da bi zamižala na eno oko zaradi njenih prekrškov, sanjari in fantazira o tem, da bi ji v zaporu postregli z ostrigami kot v hotelu s petimi zvezdicami. »Ko so mi za zajtrk postregli neke čudne kosmiče, sem jih prosila za topel rogljiček, svež pomarančni sok, omleto in sir, a so se le smejali. Resnično sem bila prepričana, da si lahko naročil hrano kot v hotelu.« Ne more se sprijazniti niti s tem, da ne more imeti v celici ortopedskega jogija in da ji ne dovolijo, da bi uporabljala navaden mobilnik z internetno povezavo. »Bila sem na poti na manikuro, ko so me ustavili policisti, zdaj pa sem za zapahi. Šele zdaj se zavedam, da sem živela kot princesa. Res je žalostno, da sem celo poletje preživela za zapahi,« je še dejala Kira, ki je znana tudi kot bivša partnerica popzvezdnika