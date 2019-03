S prežagano glavo se je peljal k zdravniku

68-letnika so kirurgi reševali več ur.

SYDNEY –iz Avstralije je svoji ženipovedal, da bo odšel po drva in se kmalu vrnil domov. S svojim kamionom se je 68-letnik iz Viktorije peljal do konca zavite osamljene ceste in začel sekati. »Našel sem velika in dobra hloda in ju zvlekel do svojega vozila,« se spominja Bill. »Imel sem dve motorni žagi, eno majhno in eno veliko. Vzel sem veliko, jo pognal in začela je rohneti.« Namesto da bi se zažrla v les, pa je odskočila in se mu odbila v obraz. »Slišal sem pok, a nisem ničesar čutil, vedel sem, da je nekaj hudo narobe.«Motorna žaga se je zažrla v spodnjo ustnico, mu prežagala čeljust in jezik. Začel je silovito krvaveti. Iz žepa je potegnil robec in ga dal na obraz. Zaradi izgube krvi je izgubljal zavest, sredi gozda je padel na kolena. V žepu je imel telefon, a ni mogel poklicati na pomoč. Jezik si je prerezal na pol in ni mogel govoriti. Po vseh štirih je šel do približno 40 metrov oddaljenega avtomobila, si tam namestil gazo in za silo oskrbel rano. »Nisem hotel sesti na drevo in čakati, da se ugasnejo luči.« Odločil se je odpeljati, eno roko je imel na volanu, z drugo si je držal skupaj obraz. Peljal se je do 32 kilometrov oddaljene bolnišnice, tam ga je ekipa kirurgov operirala več ur. Izgubil je večino zob, saj se je žaga zažrla do modrostnih, čeljust pa so mu utrdili s kovinsko ploščico. Zaradi poškodbe živca je njegov jezik otrpnil, več tednov se je učil ponovno govoriti. Imel pa je veliko sreče, da si ni prerezal glavne arterije. V bolnišnici je preživel tri tedne, le nekaj dni po vrnitvi domov je ponovno odšel v gozd po drva. Šele zdaj, tri leta po dogodku, je prvič javno spregovoril o svoji nesreči. »Bill mi je rekel, če padeš s kolesa, se pobereš in voziš dalje,« se spominja Lynette, ki mu je sprva poskusila preprečiti, da bi šel po drva. Pred časom je imel še dve operaciji, s katerimi so mu utrdili dlesni, da bo lahko dobil nove zobe. Zanj je bilo najhuje to, da ni več mogel jesti, kot je nekoč. »Vse, kar si želi, je, da bi lahko ponovno zagrizel v zrezek,« je sklenila Lynette.