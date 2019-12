Razkrivamo grozljive podrobnosti smrti Slovenca (20) v Španiji

Truplo so morali pazljivo dvigniti

Slovensko zunanje ministrstvo je bilo obveščeno o smrti slovenskega državljana v Španiji . Truplo 20-letnega Slovenca so našli v sredo na strmem delu pečine za plažo Peñon del Cura med krajema Fuengirola in Mijas južno od Malage. Na MZZ o okoliščinah njegove smrti niso bili obveščeni, saj preiskava še poteka. Slovensko veleposlaništvo v Madridu je od španskih oblasti prejelo obvestilo o smrti in pridobilo potrditev identitete in državljanstva osebe. Svojci so bili o njegovi smrti obveščeni.Preiskovalci po poročanju španskih medijev domnevajo, da je bil 20-letnik, ki je bil znan policiji in je imel policijsko kartoteko, ubit z avtomatskim orožjem, saj so okoli trupla našli več tulcev nabojev. Ustreljen je bil najmanj sedemkrat.Truplo, ki je z obrazom navzdol ležalo nedaleč od tamkajšnjega bara, so okoli 9. ure odkrili mimoidoči, reševalci pa so klic na pomoč prejeli ob 9.20. Na prizorišče so odhiteli rešilci, policija in gasilci, kmalu pa so mobilizirali tudi potapljači, ki so iskali morebitne dokaze v morju. Truplo so morali pazljivo dvigniti z nosili in vrvmi ter škripcem, poroča španski časnik v angleškem jeziku The Olive Press.Časnik poroča še, da za zdaj ni uradne potrditve, da je smrt Slovenca povezana z organiziranim kriminalom, a na tak način med seboj obračunavajo lokalne kriminalne združbe. Letošnje leto je bilo v Malagi po številu nasilnih smrti najbolj krvavo v zadnjem desetletju, dodaja časnik. Pred tednom dni je bil nedaleč stran ustreljen in ubit Francoz, lani pa britanski poslovnež iz Manchestra.