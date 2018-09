Prvi primer smrti zaradi virusa v prestolnici

ZAGREB – V Zagrebu je zaradi okužbe z virusom Zahodnega Nila umrl 84-letni moški, so potrdili v zagrebški kliniki za infekcijske bolezni Fran Mihaljević. Gre za drugo letošnjo smrtno žrtev na Hrvaškem zaradi bolezni, ki jo prenašajo okuženi komarji.



V zagrebški kliniki zdravijo še štiri osebe, ki so zaradi tovrstne okužbe življenjsko ogrožene. Vse so starejše od 65 let in so kronično bolne. Vse štiri osebe so še naprej na raspiratorju. Ena pacientka je nekoliko bolje, druge pa so še naprej v kritičnem stanju, so še povedali na kliniki. Prva žrtev starejši moški Prve letošnje primere okužb z virusom zahodnega Nila na Hrvaškem so zaznali v začetku julija. V začetku septembra je hrvaški zavod za javno zdravstvo (HZJZ) potrdil, da je bila prva letošnja žrtev nevarnega virusa starejši moški iz Belega Manastira v Baranji, ki je umrl v bolnišnici v Osijeku. 39 primerov okužb HZJZ je na svoji spletni strani objavil, da je bilo do 10. septembra na Hrvaškem 39 potrjenih primerov okužb z virusom zahodnega Nila. Kot so dodali, je bilo 35 okuženih oseb z območjih severozahodne in vzhodne Hrvaške.



Pri večini zbolelih oseb, gre za klinično obliko bolezni, ki je zajela osrednji živčni sistem. Hrvaški epidemiologi so prejšnji teden spomnili, da je bilo na Hrvaškem tudi v preteklih letih nekaj smrtnih primerov zaradi virusa Zahodnega Nila.