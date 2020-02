Prvi dami krvavo obračunali

8 ljudi naj bi pomagalo pri zločinu.

Predsednik vlade se je z novo izbranko poročil dva meseca po umoru bivše žene. FOTO: Instagram

se je po več tednih skrivanja predala policiji in bo do nadaljnjega v priporu, sporočajo iz afriške države Lesoto, kjer se spopadajo z nepopisnim škandalom. Zdajšnja prva dama je, kot kaže, pokončala prejšnjo, v umor pa naj bi bilo vpletenih več ljudi.so ubili s strelom junija 2017, tik pred začetkom drugega mandata premierja. Ta je bil takrat že v razmerju z zdaj 42-letno Maesaiah in sredi ločitvenega postopka s prvo ženo, a tekmici se očitno nista prepirali le za moža, temveč tudi za politični položaj. Nobena se ni hotela odpovedati naslovu prve dame, in ker je bila Lipolelo takrat dejansko še poročena s predsednikom vlade, je sodnik v pravni bitki ustregel prav njej in ji tako zagotovil nadaljnje storitve šoferja, varovanja in druge ugodnosti. To je šlo novi premierjevi izbranki seveda v nos, zato naj bi skovala okruten načrt, pri katerem naj bi ji pomagalo še osem ljudi. Dva meseca po smrti 58-letne Lipolelo sta Thomas in Maesaiah dahnila usodni da.Policija je osumljenko hotela zaslišati že januarja, a je skrivnostno izginila, pri begu, skrivala naj bi se v Južni Afriki, pa naj bi ji pomagala ekipa 80-letnega predsednika vlade, ki se je prav tako moral zagovarjati zaradi morebitne vpletenosti v zločin. Kakšna je bila njegova vloga, še preiskujejo, a je Thabane pod pritiskom opozicije in tudi svoje lastne stranke že napovedal odstop spoložaja premierja kraljevine. Lesoto, ki leži na ozemlju Republike Južne Afrike, ima le dva milijona po večini zelo revnih prebivalcev, za pravice katerih se že dolgo bori tudi britanski princ, ki je s tamkajšnjim princemleta 2006 ustanovil dobrodelno organizacijo Sentebale.