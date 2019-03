Prve besede deklice (7), ki jo je oče vrgel čez balkon

Josip Rođak. FOTO: Zaslonski posnetek

ZAGREB – »Kje sem? Kje sta sestri in brat?« so bile prve besede deklice (7), ki jih je namenila zdravnikom, ko je pred dnevi prišla k zavesti. Deklico, ki jo je prejšnji teden skupaj s sestricama in bratcem zgodaj zjutraj oče zbudil in vrgel z balkona na otoku Pag šest metrov v globino, so zaradi hudih poškodb prepeljali iz bolnišnice v Zadru v Zagreb in tam operirali. Njeni sorojenci okrevajo v bolnišnici v Zadru. Potem ko se je pred dnevi zbudila, je deklica, ki je v bolnišnici sama, povedala, da so jo doma tepli, poročajo hrvaški mediji. O tepežu je govorila spontano in brez zadržkov.Zdravniki pravijo, da je njeno zdravstveno stanje dobro in da uspešno okreva. Obiskuje jo tudi bolniški psihiater, v njeno obravnavo pa je vključen tudi psihologinja. Deklica je zelo izčrpana, spi, še vedno pa čuti bolečine. Izrazila je željo, da bi šla domov, in je vprašala po materi. Osebje bolnišnice ji je odgovorilo, da je mati pri njenih sorojencih v Zadru in da misli nanjo. Ker ne vedo, kaj se bo z družino pravzaprav dogajalo, ko pride iz bolnišnice, ji ne želijo preveč obljubljati. V javnost je prišla novica, da bi morali sestrice že pred štirimi leti vzeti staršem, a je center za socialno skrb to odločitev tedaj preklical. Njenega očeta(54) bodo prepeljali v psihiatrično bolnišnico v Zagreb.