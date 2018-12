Pretresljivi posnetek: tako je mama Leila izvedela za smrt svojih otrok

Vse besede so odveč, bolečina mame, ki je ostale brez treh otrok, pa je neizmerljiva. Po tem, ko je oče(37) ubil svojega sedemletnega sina in hčerkici, stari pet in dve leti, nato pa še sebe, je mamaostala v bihaški bolnišnici, poročajo bosanski mediji.Tja naj bi jo pripeljali v hudem šoku, stanju globoke bolečine in nezaupanja. Zdravnikom je komaj uspelo vzpostaviti stik z njo. Na družbenih omrežjih pa se je pojavil tudi zelo pretresljiv posnetek RTL, ki prikazuje prvo reakcijo mame, ko je izvedela, da so njeni otroci umrli.V Cazinu so otroke pokopali včeraj, na pogreb pa je prišlo več kot 3000 ljudi.