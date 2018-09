Preprečili večji teroristični napad, zahteval bi več žrtev

HAAG – Nizozemska policija je danes aretirala sedem moških, ki so osumljeni, da so načrtovali izvedbo večjega terorističnega napada na pomembnem javnem dogodku. V napadu so nameravali uporabiti eksplozivne pasove in kalašnikovke, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočilo nizozemsko tožilstvo.»Policija je v četrtek aretirala sedem moških ... Osumljeni so, da so bili na zelo napredni stopnji priprav za velik teroristični napad na Nizozemskem,« je zapisano v sporočilu tožilstva. Dodali so, da naj bi eden od osumljencev želel ubiti čim več žrtev.