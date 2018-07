Preobrat: oblasti priznale, da bi David lahko bil umorjen

BANJALUKA – Pred dobrimi tremi meseci je odjeknila vest, da so 21-letnega Davida Dragičevića iz Banjaluke ob izlivu reke Crkvine našli mrtvega. Oblasti so objavile, da je bil David pod vplivom mamil in da ni bil žrtev kaznivega dejanja. Skeptičen je ostal Davidov oče Davor, ki je prepričan, da so člani kriminalne združbe njegovega sina mučili in umorili.



Davidov primer je državljane Bosne in Hercegovine spravil na ulice, mirni protest pa se je maja odvil tudi v Ljubljani. Množica ljudi se je upirala oblastem in Miloradu Dodiku. Ti pa so zdaj obrnili ploščo.



V svojih zaključnih poročilih so zapisali, da obstaja možnost, da je bil David Dragičević umorjen. To pa zahteva hiter odziv organov pregona. Zaradi sprenevedanja o vzrokih smrti Davida je zdaj ogrožen položaj ministra za notranje zadeve Dragana Lukača. Ta je na novinarski konferenci potrdil, da je s tožilstva že prispel nalog za preiskavo. Ob tem je zanikal vsakršno njihovo vpletenost v prikrivanje uboja, poroča 24sata.